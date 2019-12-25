Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии. Он сделал это во время интервью, опубликованном на сайте ведомства.
По его словам, США будет рассматривать варианты остановки поставок нефти в Белоруссию или другие виды санкций. Он пообещал оценить критерии и отметил, что важно оценить возможность введения санкций не только в одностороннем формате от США, но и в многостороннем.
Чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа.
Майк Помпео, госсекретарь США
Ранее Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии.
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