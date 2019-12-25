Он пообещал оценить критерии.

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии. Он сделал это во время интервью, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, США будет рассматривать варианты остановки поставок нефти в Белоруссию или другие виды санкций. Он пообещал оценить критерии и отметил, что важно оценить возможность введения санкций не только в одностороннем формате от США, но и в многостороннем.

Чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа. Майк Помпео, госсекретарь США

Ранее Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии.