Госсекретарь США выступил с поддержкой демократов в Белоруссии.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, которая состоялась в Праге. По словам американского представителя Госдепартамента, Вашингтон испытывает большие опасения за судьбу Белоруссии. Тревога вызвана беспорядками, которые ведутся после оглашения результатов президентских выборов.

Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков Майк Помпео, госсекретарь США

Представитель Госдепа США заметил, что Вашингтон продолжает требовать от Минска освобождения задержанных участников мирных протестов, а также отказа от насилия со стороны правоохранительных органов. Помпео заметил, что США будут оказывать поддержку демократическим силам республики.

Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения" Белоруссии.

Видео: YT / US Hub