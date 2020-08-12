Число задержанных с начало протестов в Белоруссии превысило 6 тысяч человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и защиты конституционного строя. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", который ведёт пресс-служба главы государства.

Лукашенко заявил, что важнейшая задача органов власти и Совбеза сейчас — это "обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".

Ранее мы писали, что после беспорядков в Белоруссии госпитализировали 51 человека, в Бресте милиция открывала огонь на поражение, число задержанных с начало протестов в Белоруссии превысило 6 тысяч человек.

Видео: Telegram/Пул Первого