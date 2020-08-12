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Минздрав: после беспорядков в Белоруссии госпитализировали 51 человека

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Всем пациентам оказана соответствующая медицинская помощь.

Минздрав Белоруссии заявил о том, что после беспорядков минувшей ночью в республике госпитализировали 51 человека. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Врачи пояснили, что пациенты поступали в больницы с различными травмами.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т. д

сообщение Минздрава Белоруссии

В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции.

Видео: YT / TUT.BY

Теги: белоруссия, минздрав, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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