Главы МИД ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Белоруссии

В Польше рассказали о планах глав МИД Евросоюза.

Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза 14 августа обсудят ситуацию в Белоруссии. Об этом стало известно после сообщения в Twitter-аккаунте, размещенного представителями МИДа Польши. Чиновники объяснили, что дипломаты проведут видеоконференцию, на которой будет поднята тема происходящего в Белоруссии до, во время и после выборов главы государства.

В ответ на запрос Польши в эту пятницу главы МИД стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии МИД Польши

Массовые протесты в республике начались после президентских выборов 9 августа. Активисты выражают недовольно объявленными результатами голосования. Согласно официальным источника в Белоруссии, за кандидатуру Александра Лукашенко отдали голоса более 80% населения.

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета.

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