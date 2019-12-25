Интернет в республике не работал с 9 августа.

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета. Об этом пишут "РИА Новости".

Около семи утра в одно время начал функционировать мессенджеры и другие сайты.

Отмечается, что интернет в республике Беларусь не работал с 9 августа, когда в стране проходили выборы президента.

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет во время выборов отключили из-за границы. По его словам, власти страны не имеют к этому отношения.

Ранее в Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой.