За сутки полиция задержала более тысячи нарушителей, участвовавших в акциях протеста.

В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов. В МВД заметили, что за последние сутки представители закона задержали во время антиправительственных протестов около тысячи граждан. Их обвиняют в участии в несанкционированных акциях.

Напомним, что белорусы организовали митинги против результатов президентских выборов в 25 городах республики.

В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой.

Видео: Telegram / TUT.BY