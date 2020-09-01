В ВОЗ раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса

Медик рассказал, какой минимальный показатель эффективности препарата от COVID-19 должен быть.

Во всемирной организации здравоохранения раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в рамках брифинга с журналистами. Трансляция мероприятия доступна на официальном YouTube-канале организации.

Эксперт уточнила, что препараты против COVID-19 должны доказать свою действенность в 50% случаев их применения. Этот параметр относится к критериям безопасности. Сваминатан заметила, что регистрация вакцин с эффективностью ниже 30% для ВОЗ нежелательна.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что медики зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Она получила название "Спутник V". Политик отметил 27 августа, что скоро появится еще одна российская вакцина против коронавируса.

В России число зараженных COVID-19 превысило 995 тысяч человек.

Видео: WHO