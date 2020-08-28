Глава ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

Тедрос Аданом Гебрейсус напомнил о важности изучения проблемы психического здоровья в глобальном здравоохранении.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей. Ролик с выступлением чиновника на брифинге в Женеве опубликован на официальном YouTube-канале ВОЗ. Тедрос Аданом Гебрейсус рассказал, что "глубокое воздействие" на психике сказываются введенные правительствами стран ограничения, необходимые для предотвращения распространения COVID-19.

COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья Тедрос Аданом Гебрейсус, глава ВОЗ

По словам специалиста, ранее психической здоровье людей было "забытым вопросом" в глобальном здравоохранении. Однако более одного миллиарда людей живут с различными психическими расстройствами личности. От употребления алкоголя ежегодно погибает три миллиона человек. Каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство.

ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)