Коронавирус принес больше смертей, чем свиной грипп в 2009-2010 годах.

ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус в интервью журналистам из The Independent.

Специалист напомнил, что пандемия свиного гриппа продолжалась в период с января 2009 года по август 2010 года. За этот промежуток времени инфекция поразила 1,6 млн человек. Однако из этого количества только 18 449 пациентов умерли. Количество жертв от коронавируса превысило показатель смертности от свиного гриппа в 10 раз.

Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен прокомментировал медик

Тедрос Адан Гебреисус рассказал, что коронавирусу легче распространяться в людных местах. Поэтому важными мерами профилактики становятся изоляция, уход, отслеживание контактов с зараженными. Врачам необходимо выявлять инфекцию на ранней стадии, чтобы пациент успел передать инфекцию как можно меньшему количеству людей.

Учёные при помощи мышеловок и мячей показали, зачем соблюдать дистанцию.

Видео: Youtube/Global News