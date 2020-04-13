Учёные при помощи мышеловок и мячей показали, зачем соблюдать дистанцию

Многие люди игнорируют просьбы о соблюдении дистанции в полтора метра.

Коронавирус продолжает оставаться в центре внимания всего мира, особенно пристально за статистикой заболевших следят учёные и врачи. В департаменте здравоохранения заявили, что несмотря на постоянные просьбы экспертов соблюдать дистанцию в полтора метра, многие игнорируют их.

Специалисты с помощью мячиков для пинг-понга и мышеловок решили показать, для чего нужно соблюдать дистанцию. В первой части ролика показан разрушительный эффект, который производит один мячик среди мышеловок с мячиками, состоящими в тесном контакте

Во второй части видео мячик "выживает" благодаря тому, что мышеловки с другими мячиками были далеко друг от друга.

"Останови распространение. Социальное дистанцирование работает. Немного пространства обезопасит нас".

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Видео: Youtube/ Ohio Department of Health