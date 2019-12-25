ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Медики призывают носить маски только людям с симптомами заболевания.

В ВОЗ рассказали, что маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту от вирусов. Информацией с "РИА Новостями" поделился специалист из Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич. Медик считает, что полностью защитить себя во время ношения средств индивидуальной защиты от COVID-19 нельзя.

Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей прокомментировали в ВОЗ

Язаревич добавил, что населению не следует массово скупать маски от дизайнеров или самостоятельно изготавливать средства индивидуальной защиты. Маски следует носить только людям с симптомами заболевания, чтобы защитить от себя других людей. Маски также необходимы людям, которые ухаживают за зараженными. В этом случае сотрудникам придется ходить в масках даже в помещении.

Маска должна использоваться вместе с другими мерами напомнили в ВОЗ

Специалисты призывают людей не вестись на ложное чувство безопасности. Они рекомендовали регулярно мыть руки с мылом.

Названа безопасная дистанция между людьми при коронавирусе.

Видео: Youtube/ Организация Объединенных Наций