Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Многие люди в мире чувствуют тревогу из-за пандемии.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он рассказал, что многие люди в мире чувствуют тревогу из-за пандемии коронавируса, чувствуют сложность этого времени. Гебреисус отметил, что "зелёные ростки надежды" есть всегда, независимо от страны.

Никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19. Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ

Он считает, что пандемия может закончится позитивно, несмотря на огромное количество заражённых в мире. По его прогнозу, количество 20 миллионов заражений мир достигнет уже на этой неделе. Смертей при этом будет 750 тысяч.

Ранее мы писали, что ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием.

Видео: WHO