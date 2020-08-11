Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Он рассказал, что многие люди в мире чувствуют тревогу из-за пандемии коронавируса, чувствуют сложность этого времени. Гебреисус отметил, что "зелёные ростки надежды" есть всегда, независимо от страны.
Никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19.
Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ
Он считает, что пандемия может закончится позитивно, несмотря на огромное количество заражённых в мире. По его прогнозу, количество 20 миллионов заражений мир достигнет уже на этой неделе. Смертей при этом будет 750 тысяч.
Ранее мы писали, что ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием.
Видео: WHO
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