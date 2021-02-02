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Меркель назвала хорошими данные Lancet по вакцине "Спутник V"

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По ее словам, Евросоюз будет приветствовать все вакцины, одобренные регулятором.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные журнала Lancet по российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом она сообщила в интервью телеканалу ADR.

Меркель отметила, что разговаривала на эту тему с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, Евросоюз будет приветствовать все вакцины, одобренные регулятором. Однако допуск получат лишь те препараты, которые отвечают стандартам.

Согласно данным Lancet, эффективность "Спутника V" по итогам III фазы клинических испытаний составила 91,6%.

Ранее президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V".

Видео: YouTube / WION

Теги: ангела меркель, вакцина, канцлер германии, коронавирус, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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