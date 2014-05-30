Президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V"

Он отметил, что препарат активно используется в кампании по массовой вакцинации населения.

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств в рамках телефонного разговора обсудили высокую эффективность российского препарата, а также вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Фернандес отметил, что "Спутник V" активно используется в проводимой в Аргентине кампании по массовой вакцинации населения.

Также оба президента высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.

Ранее Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли.

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