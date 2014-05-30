  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V"
Сегодня, 19:24
75
d_s_sarkisov

Президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V"

0 0

Он отметил, что препарат активно используется в кампании по массовой вакцинации населения.

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств в рамках телефонного разговора обсудили высокую эффективность российского препарата, а также вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Фернандес отметил, что "Спутник V" активно используется в проводимой в Аргентине кампании по массовой вакцинации населения.

Также оба президента высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.

Ранее Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли.

Фото: Pixabay.com

Теги: альберто фернандес, вакцина, владимир путин, коронавирус, президент аргентины, президент россии, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии