Президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств в рамках телефонного разговора обсудили высокую эффективность российского препарата, а также вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Фернандес отметил, что "Спутник V" активно используется в проводимой в Аргентине кампании по массовой вакцинации населения.
Также оба президента высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.
Ранее Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли.
Фото: Pixabay.com
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