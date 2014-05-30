Путин назвал соцсети бизнесом для получения прибыли

По его словам, современные информационные платформы "начинают управлять сознанием человека".

Президент России Владимир Путин назвал социальные сети бизнесом для получения прибыли. Об этом он заявил на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Глава государства отметил, что зачастую современные информационные платформы "все больше и больше начинают управлять сознанием человека". По его словам, необходимо на это реагировать, но в то же время не принимать таких решений, которые могут ограничить свободу человека, выбора и слова.

Эти платформы прежде всего бизнес.Что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru