Президент России Владимир Путин считает, что РФ на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией. Заявление он сделал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020".
В целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно.
Владимир Путин, президент России
При этом он подчеркнул, что в вопросах образования не всё оказалось гладко, некоторые проблемы имели место.
Путин заявил, что труд учителя пользуется в России большим уважением. По его словам, независимо от развития цифровых технологий, они не смогут заменить виртуальным реальное общение учителя и ученика.
Ранее Навальный, выступая в суде, настаивал на том, что ФСИН знала, что он лечится в Германии.
Видео: kremlin.ru
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