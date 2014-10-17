Путин заявил, что труд учителя пользуется в России большим уважением.

Президент России Владимир Путин считает, что РФ на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией. Заявление он сделал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020".

В целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно. Владимир Путин, президент России

При этом он подчеркнул, что в вопросах образования не всё оказалось гладко, некоторые проблемы имели место.

Путин заявил, что труд учителя пользуется в России большим уважением. По его словам, независимо от развития цифровых технологий, они не смогут заменить виртуальным реальное общение учителя и ученика.

Ранее Навальный, выступая в суде, настаивал на том, что ФСИН знала, что он лечится в Германии.

Видео: kremlin.ru