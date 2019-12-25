Навальный, выступая в суде, настаивал на том, что ФСИН знала, что он лечится в Германии

Сотрудник ФСИН рассказал, что они пытались установить местонахождение Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, выступая в суде по замене условного срока на реальный, настаивал на том, что ФСИН знала о его лечении в Германии.

По его словам, о том, что Навальный находится на лечении в ФРГ, говорил и президент РФ Владимир Путин. Защита политика отметила, что Алексей направлял во ФСИН документы о том, что он находится на лечении. В ней был указан немецкий адрес, а также причины нахождения Навального в Германии.

Сотрудник ФСИН рассказал, что они пытались установить местонахождение Навального — однако его не было дома.

Ранее в Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией.

Фото: Instagram / navalny