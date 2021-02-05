Президент Франции напомнил, что Россия является частью европейского региона.

Эмманюэль Макрон заявил о необходимости диалога с Россией. Об этом французский лидер рассказал во время выступления в Атлантическом совете. По мнению политика, сотрудничество с РФ отвечает интересам международной стабильности в европейском регионе.

Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией...У нас общая история, литература, культура, и мы должны это принимать во внимание Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил, что сейчас между Западом и РФ имеются некоторые расхождения во взглядах. Однако Москва является частью Европы как исторически, так и географически. Макрон подчеркнул важность обсуждения вопроса по контролю вооружений с участием ЕС, РФ, США и Китая. По мнению спикера, после решения Вашингтона в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Европа "больше не защищена от российских ракет".

Макрон объяснил введение санкций против России из-за Навального.

Видео: YouTube / AtlanticCouncil