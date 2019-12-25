Курц: допуск регулятором ЕС "Спутника V" сделает его применение возможным в Австрии

Канцлер Австрии рассказал о возможных закупках российской вакцины после одобрения ее ЕС.

Допуск регулятором ЕС "Спутника V" сделает его применение возможным в Австрии. Об этом журналистам 5 марта сообщил канцлер страны Себастьян Курц. По информации от чиновника, в том случае, если Европейское агентство лекарственных препаратов одобрил разработку НИЦ имени Гамалеи, то Вена может закупить препарат. Однако в настоящее время вопрос о самостоятельной закупке "Спутника V" без одобрения Брюсселя не стоит в повестке дня.

Мы получаем вакцину из Евросоюза. ЕС взялся за покупку вакцин для стран-участниц. Да, есть переговоры с другими производителями из России и Китая. Это не секрет, потому что мы убеждены в том, что в этом случае не должно быть геополитических вопросов, надо глобально всем вместе спасти как можно больше жизней. Себастьян Курц, канцлер Австрии

В Австрии напомнили, что решающее значения дя закупок в странах ЕС имеет вопрос сертификации препарата. В настоящее время "Спутник V", как и китайская вакцина, проходит экспертизу специалистов ЕС.

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Фото: European Comission