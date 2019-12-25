Владимир Тарабрин указал на случаи, которые замалчиваются на Западе.

Российский постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о случаях смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с украинской территории химикатом под видом пищевого консерванта. Соответствующие сведения опубликовали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на выступление дипломата на закрытой сессии. Мероприятие проводится в Гааге в период с шестого по девятое октября в рамках 113-ой сессии исполнительного совета ОЗХО.

Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным из Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Владимир Тарабрин, дипломат

Российский представитель заметил перед коллегам, что сейчас ситуация дошла до того момента, что родные пострадавших умоляют о справедливости. По мнению Владимира Тарабрина, оппонентам нет дела до гибели простых граждан? Постпред уточнил, что на Западе заняты в кавычках "святой" миссией - обвинениями в адрес России.

МИД РФ призвал дипломатов и иностранцев уезжать из Киева.

Фото: Piter.tv