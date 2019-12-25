МИД РФ призвал дипломатов и иностранцев уезжать из Киева

Предупреждение связано с переходом ВС РФ к систематическим ударам по ВПК на Украине.

Рекомендация Министерства иностранных дел РФ эвакуироваться всему дипломатическому корпусу и иностранным гражданам из Киева сохраняет актуальность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.

По словам дипломата, рекомендация МИД РФ "не теряет, а, наоборот, сохраняет актуальность". Она напомнила, что всему дипломатическому корпусу и иностранным гражданам нужно выехать из украинской столицы в связи с переходом российских вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре.

Захарова напомнила, что иностранцев и дипломатов призывали к выезду еще в мае текущего года. Представитель МИД подчеркнула, что действия российских военных в Киеве носят ответный характер, так как ВСУ наращивают удары по жилым кварталам российских регионов.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад давно превратил Украину в "концлагерь имени Зеленского".

Фото: МИД России