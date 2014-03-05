Он также перечислил основные проблемы демократии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главную угрозу демократии. Об этом он заявил на выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит "РИА Новости".

Блинкен считает, что самой большой угрозой демократии не стоит считать ее несовершенство, поскольку она всегда была таковой.

Самой большой угрозой является то, что наши граждане теряют веру в способность демократии разобраться с ее недостатками и реализовать обещание о построении более идеального сообщества. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он также добавил, что к числу проблем демократии относятся неравенство, систематический расизм и политическая поляризация.

Ранее Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая.

Видео: YouTube / U.S. Department of State