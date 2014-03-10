Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая. Об этом он заявил на выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС
Блинкен отметил, что есть три категории угроз, с которыми сталкиваются страны Запада. Россию он отнес к первой категории - военные угрозы со стороны других стран.
Мы видим растущую угрозу в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Также Блинкен обвинил Россию в "агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил в Балтийском и Черном морях".
Ранее Клинтон заявила о победе России над США.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
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