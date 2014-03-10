Он отнес Россию к первой категории угроз странам Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая. Об этом он заявил на выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС

Блинкен отметил, что есть три категории угроз, с которыми сталкиваются страны Запада. Россию он отнес к первой категории - военные угрозы со стороны других стран.

Мы видим растущую угрозу в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Также Блинкен обвинил Россию в "агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил в Балтийском и Черном морях".

Ранее Клинтон заявила о победе России над США.

Видео: YouTube / U.S. Department of State