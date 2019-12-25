Клинтон заявила о победе России над США

По ее словам, Россия демонстрирует "вакционную дипломатию", делясь со всеми вакцинами от COVID-19.

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон отметила успехи России в продвижении своих вакцин от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью изданию Independent.

Клинтон отметила, что многие государства, включая Россию и Китай, демонстрируют "вакционную дипломатию", делясь своими препаратами от COVID-19 с другими странами. Этим же, по мнению политика, должны заниматься и американские власти.

Они приходят к стране и говорят: "Мы позаботимся о вас". А США остается лишь ликвидировать их отставание. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Ранее стало известно, что США и ФРГ не урегулировали разногласия по "Северному потоку - 2".

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