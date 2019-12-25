Энтони Блинкен предупредил Германию о последствиях.

США и ФРГ не урегулировали разногласия по "Северному потоку - 2". Об этом журналистам после встречи с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом сообщил государственный секретарь Вашингтона Энтони Блинкен. При этом чиновник отметил, что данный вопрос не скажется на взаимном сотрудничестве между странами.

Германия - один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку - 2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепартаменте США уточнили, что прямо предупредили Берлин о том, что компании, которые будут задействованы в строительстве российского газопровода, могут попасть под санкции. При этом Вашингтон будет следить за деятельностью по достройке проекта и его сертификации.

Блинкен: НАТО заинтересовано в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса.

Фото: YouTube/U.S. Department of State