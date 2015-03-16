  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
44
lesjasap
Код вставки плеера

Блинкен ожидает обсуждения с Маасом вопроса строительства "Северного потока - 2"

0 0

Госсекретарь США и глава МИД ФРГ переговорят в рамках встречи в Брюсселе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ожидает обсуждения с немецким главой МИД Хайко Маасом вопроса строительства "Северного потока - 2". Об этом американский чиновник сообщил журналистам во время прибытия на встречу руководителей дипломатических ведомств стран НАТО, которая проводится в Брюсселе.

Президент Байден очень ясен, говоря, что это плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это. Я очень жду этой дискуссии.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Китай и США в ходе переговоров на Аляске обсудили вопросы, касающиеся СМИ.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

 

Теги: нато, северный поток-2, хайко маас, энтони блинкен
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии