Блинкен ожидает обсуждения с Маасом вопроса строительства "Северного потока - 2"

Госсекретарь США и глава МИД ФРГ переговорят в рамках встречи в Брюсселе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ожидает обсуждения с немецким главой МИД Хайко Маасом вопроса строительства "Северного потока - 2". Об этом американский чиновник сообщил журналистам во время прибытия на встречу руководителей дипломатических ведомств стран НАТО, которая проводится в Брюсселе.

Президент Байден очень ясен, говоря, что это плохая идея и для Европы, и для США. Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это. Я очень жду этой дискуссии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Китай и США в ходе переговоров на Аляске обсудили вопросы, касающиеся СМИ.

Видео: YouTube / U.S. Department of State