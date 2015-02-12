Китай и США в ходе переговоров на Аляске обсудили вопросы, касающиеся СМИ. Об этом журналистам сообщили представители внешнеполитического ведомства КНР. На официальном сайте МИД приведены результаты переговоров местной и американской делегаций в Анкоридже. Отдельное внимание было уделено участию представителей масс-медиа в организации мероприятий.
В ходе переговоров обсуждались возможности по упрощению [процедур] проведения мероприятий с участием дипломатических организаций и их сотрудников. Стороны также уделили внимание соответствующим проблемам, связанным с журналистами и СМИ.
МИД Китая
Напомним, что переговоры между Пекином и Вашингтоном стартовали в четверг. На них присутствуют государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. К ним в Анкоридж прибыли член Политического бюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Ван И.
Блинкен рассказал о темах переговоров с Китаем в Анкоридже.
Фото: Pixabay.com
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