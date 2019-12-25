Дипломаты США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже

Блинкен резко раскритиковал делегацию КНР, на что получил ответи из Пекина.

Дипломаты США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на встрече высокого уровня в Анкоридже (Аляска). Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР со ссылкой на местного представителя из делегации на переговорах с американцами. Переговоры проходили при участии государственного секретаря Вашингтона Энтони Блинкена и советника президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Из Пекина к ним прибыли руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Ван И.

Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями. Центральное телевидение Китая

Напомним, что ранее переговоры начались с резкой критикой Энтони Блинкена политики Китая. В пекине заявили, что давали американским коллегам развернутые ответы на их претензии. Они уточнили, что прибыли на Аляску с намерением провести стратегический диалог.

Блинкен потребовал прекратить строительство "Северного потока-2".

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