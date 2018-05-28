Китай, Россия и Пакистан подготовили резолюцию по ситуации в Иране

Китай надеется, что СБ ООН поддержит резолюцию КНР, РФ и Пакистана по Ирану.

Пекин призвал Совет Безопасности ООН поддержать проект совместной резолюции Китая, России и Пакистана по ситуации, сложившейся вокруг Ирана. Такое мнение огласил на заседании перед коллегами постоянный представитель КНР при Всемирной организации Фу Цу. Иностранный дипломат выступил на экстренном мероприятии, созванном в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана. Он уточнил, что в документе говорится о безусловном прекращении огня, защите мирного населения и соблюдении международного права.

.... а также к участию в диалоге и переговорах. Мы надеемся, что члены Совета Безопасности продемонстрируют ответственный подход, поддержав проект резолюции, который даст СБ ООН выполнить свои обязательства. Фу Цун, постпред КНР в ООН

Постпред КНР при ООН: США должны прекратить разработку оружия для размещения в космосе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций