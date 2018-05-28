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Китай, Россия и Пакистан подготовили резолюцию по ситуации в Иране

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Китай надеется, что СБ ООН поддержит резолюцию КНР, РФ и Пакистана по Ирану.

Пекин призвал Совет Безопасности ООН поддержать проект совместной резолюции Китая, России и Пакистана по ситуации, сложившейся вокруг Ирана. Такое мнение огласил на заседании перед коллегами постоянный представитель КНР при Всемирной организации Фу Цу. Иностранный дипломат выступил на экстренном мероприятии, созванном в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана.  Он уточнил, что в документе говорится о безусловном прекращении огня, защите мирного населения и соблюдении международного права.

.... а также к участию в диалоге и переговорах. Мы надеемся, что члены Совета Безопасности продемонстрируют ответственный подход, поддержав проект резолюции, который даст СБ ООН выполнить свои обязательства.

Фу Цун, постпред КНР в ООН

Постпред КНР при ООН: США должны прекратить разработку оружия для размещения в космосе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: иран, китай, сб оон, совет безопасности, фу цун
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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