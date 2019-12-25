Заявление госсекретаря США приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Государственный секретарь Энтони Блинкен потребовал прекратить строительство "Северного потока-2". Об этом сообщается в официальном заявлении чиновника. Он надеется, что компании, участвующие в реализации проекта, откажутся от проведения работ.

Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток — 2", рискует санкциями США. Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе уточнили, что анализируют информацию об участниках строительства российского газопровода. На слушаниях в Палате представителей 10 марта Блинкен говорил о том, что Вашингтон может ввести новые санкции из-за данного трубопровода. При этом чиновник напомнил, что США оказались в нежелательной для себя ситуации, когда газопровод оказался практически достроенным.

Блинкен заявил, что Китай должен убедить КНДР отказаться от ракетно-ядерных вооружений.

Фото: Youtube/PBS NewsHour