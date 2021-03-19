Госдеп затронул вопросы, касающиеся внутренних дел КНР.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о темах переговоров с Китаем в Анкоридже. Об этом чиновник рассказала в начале встречи с китайской делегацией, которую транслировали местные телеканалы. Представитель Вашингтона обсудит с Пекином вопрос кибератак, положение в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.

Сегодня у нас будет возможность обсудить ключевые приоритеты, как внутренние, так и глобальные, чтобы Китай мог лучше понять намерения нашей администрации. Мы также обсудим нашу серьезную обеспокоенность действиями КНР, в том числе экономическое принуждение по отношению к нашим союзникам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По словам Блинкена, каждое из вышеупомянутых действий Китая угрожает тому миропорядку, который поддерживает глобальную стабильность. В Госдепе подчеркнули, что именно поэтому США чувствуют себя обязанными поднять эти вопросы на встрече с делегацией из КНР.

Дипломаты США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже.

Видео: YouTube / CNN