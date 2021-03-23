Блинкен: НАТО заинтересовано в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса

Генсекретарь США выступил на вебинаре НАТО в Брюсселе.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о заинтересованности НАТО в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса. Об этом чиновник рассказал во время вебинара "Укрепление трансатлантических связей", проходящего в Брюсселе. Чиновник уточнил, что несмотря на эту позицию Вашингтон все еще имеет значительные расхождения с Анкарой. Спикер подчеркнул, что Североатлантический альянс станет сильнее, если сможет преодолеть эти препятствия.

Турция - давний и ценный союзник. Мы очень заинтересованы в том, чтобы "закрепить" ее в НАТО. И мы полагаем, что это в интересах и самой Турции. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Одной из главных проблем в отношениях с Турцией Энтони Блинкен назвал контракт с Россией на поставку Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году. Турция стала первой из стран НАТО, которая закупила у Москвы данные системы.

Видео: YT / U.S. Department of State