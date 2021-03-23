Блинкен: США хотят возобновить и оживить партнерство с союзниками по НАТО

Госсекретарь США прибыл в Брюссель на встречу глав МИД НАТО.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят возобновить и оживить партнерство с союзниками по НАТО. Об этом чиновник сообщил журналистам во время прибытия на встречу глав МИД Североатлантического альянса, которая проводится в Брюсселе. Спикер подчеркнул, что уже наступил поворотный момент в развитии альянса.

Я приехал сюда, чтобы от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам. США хотят возобновить партнерство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что с приходом к власти администрации Джо Байдена у альянса появилась уникальная возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях с Белым домом. Известно, что в рамках встречи 23 марта представители 30 стран обсудят перестройку по программе "НАТО-2030".

Блинкен ожидает обсуждения с Маасом вопроса строительства "Северного потока - 2".

Видео: YouTube / U.S. Department of State