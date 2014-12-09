Боррель рассказал об итогах общения с Энтони Блинкеном.

США и Евросоюз решили скоординировать действия по политике России. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выступил по итогам встречи в Брюсселе с государственным секретарем Вашингтона Энтони Блинкеном.

Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее дипломат заявил, что Россия является опасным соседом для Запада и Европы, которому следует противодействовать и постоянно сдерживать. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что Москва подавляет политическое инакомыслие, что сказывается на внутренних репрессиях в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала НАТО заняться проблемами внутри альянса.

Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с вызовами России.

Видео: European Comission