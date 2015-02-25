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Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с вызовами России
Сегодня, 12:34
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lesjasap

Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с вызовами России

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Генсек альянса выступил на встрече с главами МИД НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с российской угрозой. Об этом чиновник сообщил коллегам на открытии второго дня заседания глав МИД военного союза. Спикер призвал партнеров к сотрудничеству, которое позволит справиться с появляющимися вызовами.

Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Боррель назвал Россию опасным соседом.

Фото:YouTube/ NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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