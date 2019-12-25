  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Сегодня, 9:04
116
lesjasap

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

0 0

Генсек альянса выступил на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море. Чиновник уточнил, что в связи с этим Североатлантический альянс совместно с партнерами из Украины и Грузии увеличили свое присутствие в регионе. По словам спикера, страны и дальше будут работать в этом направлении. Сведениями представитель НАТО поделился на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной по итогам встречи глав МИД. 

НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря. Три прибрежные страны - Турция, Румыния, Болгария – члены НАТО, а две - Украина и Грузия – близкие партнеры НАТО. Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что основной задачей для внешнеполитических ведомств НАТО сейчас является разработка стратегии "НАТО-2030". Он уточнил, что альянс считает Тбилиси и Киева ключевыми партнерами, поэтому поддерживает их реформы, чтобы страны могли и далее двигаться по евроатлантическому пути.

Блинкен: США хотят возобновить и оживить партнерство с союзниками по НАТО.

Фото: NATO

Теги: йенс столтенберг, нато, черное море
Категории: Тема дня, Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии