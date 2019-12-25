Генсек альянса выступил на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море. Чиновник уточнил, что в связи с этим Североатлантический альянс совместно с партнерами из Украины и Грузии увеличили свое присутствие в регионе. По словам спикера, страны и дальше будут работать в этом направлении. Сведениями представитель НАТО поделился на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной по итогам встречи глав МИД.

НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря. Три прибрежные страны - Турция, Румыния, Болгария – члены НАТО, а две - Украина и Грузия – близкие партнеры НАТО. Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что основной задачей для внешнеполитических ведомств НАТО сейчас является разработка стратегии "НАТО-2030". Он уточнил, что альянс считает Тбилиси и Киева ключевыми партнерами, поэтому поддерживает их реформы, чтобы страны могли и далее двигаться по евроатлантическому пути.

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Фото: NATO