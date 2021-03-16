Генсек альянса привел данные в ежегодном докладе, посвященному итогам 2020 года.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал главные угрозы для НАТО. По мнению чиновника, представившего ежегодный доклад о работе организации за прошлый год, Россия, террористы, подъем Пекина и изменения климата являются основными поводами для беспокойства альянса. Обращение генсек зачитал на пресс-конференции.

Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что военные расходы стран альянса за 2020 год увеличились на 3,9 процента. Это произошло несмотря на негативное влияние эпидемиологической обстановки в мире. Он призвал и дальше инвестировать в оборонные процессы, невзирая на последствия пандемии для экономики.

ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО.

Видео: NATO