ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО

В акватории региона состоялись противоминные учения типа PASSEX.

Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО. Об этом на Facebook сообщили представители пресс-службы местных ВМС. Известно, что миссия проводилась совместно с участниками постоянной морской противоминной группы Североатлантического альянса. Еще 10 марта боевые иностранные корабли зашли в порт Одессы.

В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX. пресс-служба ВМС Украины

Военные уточнили, что перед экипажами стояли задачи отработки взаимодействия в рамках тренировки по противоминным операциям, а также передача грузов во время хода кораблей, отражение средств ПВО. На текущий год текущие учения типа PASSEX стали для региона вторыми по счету.

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Фото: Facebook/ВМС ЗС України

