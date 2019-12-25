Эксперты конфликтуют из-за "пророссийской статьи" в Atlantic Council.

Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России. По данным американских журналистов, в НАТО обсуждают статью, посвященную РФ. Речь идет о публикации экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, разместивших материал пару дней назад на сайте Atlantic Council. Специалисты посоветовали военному альянсу не уделять большого внимания борьбе за права человека в отношениях с Москвой.

Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека. заявление НАТО

Авторы статьи уточнили, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США". Такой материал многие североатлантические представители назвали пророссийским. По мнению научных сотрудников и работников аналитического центра, публикация не достигла своей цели, а также выразили несогласие в ее выводами.

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