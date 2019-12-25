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Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за Nord Stream 2
Сегодня, 7:44
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lesjasap

Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за Nord Stream 2

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Журналистам разъяснили, кто попадет под новые санкции из-за "Северного потока-2".

Politico сообщило о дилемме для Белого дома из-за Nord Stream 2. Американские журналисты со ссылкой на собственные источники во власти заявили, что Вашингтон готовит дополнительные односторонние ограничения против проекта российского газопровода.

Мы всегда изучаем связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под санкции. Поэтому, если мы видим деятельность, которая соответствует этому показателю, мы готовы следовать закону.

Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

По законодательству США администрация президента каждые 90 дней обязана предоставлять Конгрессу отчет, в котором должны указываться организации, принимающие участие в строительстве трубопровода. Эти организации считаются подходящими под новые санкции. Сейчас проект "Северного потока-2" находится на этапе реализации, его завершат к маю. Именно к этому периоду Вашингтон и должен предоставить отчет конгрессменам.

В Госдепе сообщили, в каком случае США введут новые санкции по "Северному потоку - 2".

Фото: YouTube/U.S. Department of State

Теги: politico, нед прайс, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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