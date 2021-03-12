Нед Прайс рассказал, что в течение трех месяцев Госдепартамент будет следить за ситуацией вокруг строительства газопровода.

В Госдепе сообщили, в каком случае США введут новые санкции по "Северному потоку - 2". Об этом на регулярном брифинге заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он уточнил, что администрация Джо Байдена выполнит требования местного законодательства и введет новые ограничения против Nord Stream 2, если в течение отведенных на это трех месяцев сможет выявить дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта газопровода.

У меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона. И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США

Чиновник напомнил, что соответствующие доклады направляются в Конгресс каждые 90 дней. В течение периода дипломаты оценивают деятельность, происходящую вокруг реализации "Северного потока-2", которая может соответствовать критериям введения санкций.

Госсекретарь США признал, что "Северный поток — 2" почти закончен.

Видео: YT / U.S. Department of State