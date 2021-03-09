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Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах

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Прайс заметил, что такими действиями РФ потенциально ставит под угрозу жизни людей в США.

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах. С заявлением выступил  Нед Прайс, представитель госдепартамента.

Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию идентифицировал четыре российских онлайн-платформы.

Нед Прайс, представитель госдепартамента

Он заявил, что они работали под руководством российских спецслужб - и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в Соединённых Штатах.

Прайс заметил, что такими действиями РФ потенциально ставит под угрозу жизни людей в США.

Ранее в США вручили награды кинопремии Critics" Choice Awards.

Видео: Youtube/Tetova News

Теги: госдеп сша, нед прайс, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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