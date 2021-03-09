Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах. С заявлением выступил Нед Прайс, представитель госдепартамента.
Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию идентифицировал четыре российских онлайн-платформы.
Нед Прайс, представитель госдепартамента
Он заявил, что они работали под руководством российских спецслужб - и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в Соединённых Штатах.
Прайс заметил, что такими действиями РФ потенциально ставит под угрозу жизни людей в США.
Ранее в США вручили награды кинопремии Critics" Choice Awards.
Видео: Youtube/Tetova News
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