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В США вручили награды кинопремии Critics’ Choice Awards

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Среди номинантов на награды были ленты Спайка Ли, Джорджа Вольфа, Дэвида Финчера.

В США вручили награды кинопремии Critics" Choice Awards. Главную номинацию взяла лента "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Церемония вручения премии состоялась в воскресенье. Она прошла в смешанном формате на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19. Ведущий, киноактер Тэй Диггз объявлял победителей со сцены в Лос-Анджелесе. Номинанты и победители выступали по видеосвязи из дома.

Среди номинантов на награды были ленты Спайка Ли, Джорджа Вольфа, Дэвида Финчера.

Ранее мы писали, что Ленинградскому рок-клубу исполняется 40 лет.

Видео: Critics Choice Awards

Теги: кино, премии, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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