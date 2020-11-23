В марте 1981 года прошел первый легальный концерт рок-музыкантов.

В пятницу, 5 марта, легенды русского рока вспоминают молодость: ленинградскому рок-клубу исполняется 40 лет. Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и другие музыканты поздравляют рокеров с юбилеем.

В марте 1981 года прошел исключительный для советского времени первый легальный рок-концерт на небольшой площадке на Рубинштейна, 13. Музыкантам приходилось хитрить, чтобы нести запрещенную музыку в массы на законных основаниях. Отмечается, что в зале был не очень хороший звук, но именно так закалялся русский рок. "Кино", "Аквариум", "Алиса", "ДДТ" и "Пикник" стали легендами, начинавшими свой путь с маленькой сцены.

Ранее мы писали, что фотограф Валентин Барановский сравнил Кинчева и Гребенщикова с танцорами балета.

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