Памятная доска в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба появится в Петербурге в 2021 году

Доску планируют установить ко Дню города.

В Петербурге планируют установить мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу. Об этом сообщил основатель Первого национального музея рок-музыки на Пушкинской, 10, музыкант Владимир Рекшан в разговоре с "Фонтанкой".

Рекшан уточнил, что для последнего этапа согласования организаторы были вынуждены объявить сбор средств. В прошлом году провели конкурс, а позже на заседании Совета по мемориальным доскам при правительстве города решили увековечить память рок-клуба на фасаде здания на улице Рубинштейна, где он находился. Спонсоры оплатят часть работ, но отдельно предстоит оплатить историко-культурную экспертизу.

Ранее мы писали, что в Петербурге можно увидеть малоизвестные скульптуры о войне и мире.

Фото: vk.com/mytndvor