Фотограф Валентин Барановский сравнил Кинчева и Гребенщикова с танцорами балета

Барановский был профессиональным фотографом балетных трупп, а также Ленинградского рок-клуба.

В Петербурге открылась выставка фотографий, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба. Идейными вдохновителями и авторами коллекции стали Валентин и Нина Барановские. На своей выставке они представили неизданные ранее фотографии Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Константина Кинчева, Федора Чистякова и других известных рок-музыкантов СССР.

Валентин Барановский поделился с Piter.TV своими воспоминаниями и рассказал, как попал в рок-клуб.

К образованию Ленинградского рок-клуба я, конечно, имею отношение. Однако изначально там начала работать моя жена Нина. После университетской газеты, когда ее попросили уйти, она опубликовала два материала о тогда еще новом рок-клубе. Ее попросили туда прийти работать лид-сотрудником: читать, проверять тексты музыкантов. Она филолог по образованию. Вот так она и попросила меня делать фотографии для рок-клуба. Я втянулся в это. Что-то мне нравилось, что-то нет, однако у меня параллельно была работа в своей студии, где я зарабатывал деньги. Я смог втянутся, хотя изначально думал, что это никому не будет нужно. Валентин Барановский, фотограф.

Будучи также профессиональным балетным фотографом, Барановский рассказал о взаимосвязи в съемках рок-концертов и балета.

Тут важно помнить, что все они - люди. Я в свое время работал фотографом в РИА – с 60-ых по 80-е года, снимал президентов, даже умудрился снять творческий вечер Михаила Барышникова, который через год "отвалил" из СССР, творческие труппы и так далее. Я понял, что каждый исполнитель посредством своей головы и тела стремится показать и передать свои чувства и эмоции. То же самое и на рок-концерте. Тот же Гребенщиков или Кинчев отдавали себя целиком на концертах. Это была фантастика, это надо было видеть!

Выставка продлится в Строгановском дворце до 10 мая.

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Видео: Piter.TV. Фото: пресс-служба ГРМ