Трое получили 36 суток за фото и надписи у памятника в Петербурге

Суд арестовал компанию за портрет мертвого блогера у мемориала.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение в отношении троих граждан, устроивших несанкционированную акцию у монумента "Жертвам политических репрессий". Фигурантам назначено наказание в виде административного ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 16 февраля 2026 года. Компания собралась возле памятника, где развернула демонстрацию запрещенной символики. Одна из участниц держала в руках изображение покойного блогера. В суде женщина пояснила, что таким образом пыталась почтить память лица, признанного террористом и экстремистом. Второй фигурант нанес на снежном покрове надпись, содержащую лозунг организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. В свою очередь он заявил, что фраза возникла на снегу случайно, и он не планировал ее воспроизводить.

Третий участник акции оставил на парапете мемориала портрет лидера экстремистской структуры. Все трое признаны виновными по статье о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики либо символики экстремистских организаций. В общей сложности суд назначил нарушителям 36 суток административного ареста.

Фото: Piter.TV