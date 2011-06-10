Фотографии Александра Петросяна до середины марта можно увидеть в Никольских рядах

Александр Петросян известен своими репортажными фотографиями Петербурга.

В Никольских рядах открылась выставка петербургского фотографа Александра Петросяна. Посетители увидят 16 работ, посвященных Коломне и окрестностям Адмиралтейского района. Александр Петросян называет свои фотографии "автопортретом в городе", где главными героями становятся жители.

Сама атмосфера Никольских рядов, историческая значимость Никольских рядов позволяют в полной мере насладиться этой выставкой. Историческое здание было открыто недавно, отреставрировано, тут же выставка Александра Петросяна, которая показывает этот район, там есть фотография Никольских рядов, это взаимное дополнение: его выставка и Никольские ряды. Владислав Юрковский, генеральный директор Никольских рядов

Выставка будет работать во дворе Никольских рядов для всех желающих до 14 марта. Попасть на выставку можно по входному билету, который дает право на безлимитное катание с горки.

Ранее мы писали, что Александр Петросян теряет зрение, петербуржцы начали сбор денег для поддержки известного фотографа.

Фото и видео: Piter.TV