Окунуться в атмосферу праздника можно в новом общественном пространстве.

В "Никольских рядах" открыли самую большую горку в Петербурге. Новое общественное пространство в центре города напоминает настоящую новогоднюю сказку.

Петербуржцы смогут в любую погоду прокатиться на ватрушках с 70-метровой горки со специальным покрытием.



Для посетителей построили смотровую башню: с высоты можно увидеть многие достопримечательности Петербурга. Праздничную атмосферу создает и рождественский маркет, где продают сувениры, подарки и угощения из разных стран.

Вход на территорию осуществляется по временным интервалам, выбрать которые можно при покупке билета. Стоимость входного билета – от 400 рублей.

Фото и видео: Piter.TV