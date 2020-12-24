В "Никольских рядах" открыли самую большую горку в Петербурге. Новое общественное пространство в центре города напоминает настоящую новогоднюю сказку.
Петербуржцы смогут в любую погоду прокатиться на ватрушках с 70-метровой горки со специальным покрытием.
Для посетителей построили смотровую башню: с высоты можно увидеть многие достопримечательности Петербурга. Праздничную атмосферу создает и рождественский маркет, где продают сувениры, подарки и угощения из разных стран.
Вход на территорию осуществляется по временным интервалам, выбрать которые можно при покупке билета. Стоимость входного билета – от 400 рублей.
Фото и видео: Piter.TV
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